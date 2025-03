Quotidiano.net - La partita di Unicredit. Verso l’ops su Banco Bpm. Sì all’aumento di capitale

Il consiglio di amministrazione diha approvato all’unanimità un aumento divolta a finanziare l’offerta pubblica di scambio volontaria suBpm. È quanto reso noto dalla banca in una nota ieri sera. L’operazione segue la delega concessa dall’assemblea straordinaria degli azionisti, che si è svolta il 27 marzo a Milano e prevede un’operazione a pagamento, suddivisibile in più tranche, con esclusione del diritto di opzione per gli attuali azionisti. L’aumento diè finalizzato a sostenere, infatti, l’operazione sull’Istituto di piazza Meda.ha annunciato che oggi renderà pubblici i documenti relatividideliberato dal consiglio di amministrazione, necessari per l’offerta pubblica di scambio sull’istituto guidato da Giuseppe Castagna.