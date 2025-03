Unlimitednews.it - La parodontologia e la ricetta per “salvare” i nostri denti

MILANO (ITALPRESS) – Laè una branca fondamentale dell’odontoiatria che si occupa della salute delle gengive e dei tessuti di supporto dei. Trascurare la salute parodontale può portare a malattie come la gengivite e la parodontite, che possono causare la perdita deie aumentare il rischio di problemi sistemici come malattie cardiovascolari e diabete. Una corretta igiene orale, visite periodiche dalsta e trattamenti specifici permettono di preservare inaturali e migliorare il benessere generale. L’approccio odontoiatrico conservativo “vuol dire fare il possibile perquando possono essere salvati da un punto di vista sia del restauro del dente, ma anche quando ci sono le malattie ai tessuti di supporto. Fare il possibile non vuol dire esagerare anche con le terapie: quando il dente è da togliere, è da togliere.