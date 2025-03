Sport.quotidiano.net - La Pantera si divora le Fere. Calato il poker, Magnaghi super

Leggi su Sport.quotidiano.net

LUCCA Una Lucchese stratosferica rifila quattro reti alla Ternana che, in pratica, dice addio ai sogni di raggiungere la capolista Entella. Trascinati da un grande, autore di una doppietta, gli uomini di Gorgone, chiudono il match già nel primo tempo con Visconti e, nella ripresa, calano ilcon Badje, subentrato proprio al numero nove. Dopo il quarto cambio societario in due mesi, la Lucchese ha affrontato la Ternana degli "ex" Fazzi e Mangiarano ("dg" dell’era Bulgarella), seconda forza del campionato. In tribuna non c’è il nuovo proprietario Benedetto Mancini (che ha dovuto rinunciare per problemi familiari): a rappresentare la società il "dg" Veli. Gorgone, che ritornava in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica, decide di schierare dal primo minuto Fedato, per una formazione a trazione anteriore, assieme ae Selvini; mentre restano fuori Galli e Tumbarello, anche se quest’ultimo sembra sulla strada del recupero.