Lanazione.it - La nuova Asl Toscana sud est. Baragatti direttore in Valdelsa

Si apre oggi lastagione dell’Aslsud est, con l’insediamento ufficiale dellasquadra scelta delgenerale Marco Torre: Biancamaria Rossi direttrice amminisrativa, Barbara Innocenti, direttrice sanitaria, Patrizia Castellucci direttrice dei servizi sociali. Sempre oggi sarà ufficiale l’indicazione di Lorenzodell’area Asl e della Società della salute senesi, come responsabile anche nell’area, come facente funzioni in attesa dell’espletamento del relativo bando. La Società della salutena lo nomineràe di conseguenza l’Asl prenderà atto come responsabile anche dell’areana. Per l’Asl si tratta di una profonda innovazione, con il dg Torre che ha preferito il cambiamento rispetto alla continuità di Assunta De Luca e Antonella Valeri, come responsabili dell’area amministrativa e di quella sanitaria.