La notte infinita dei senzatetto. Giacigli sotto i portici del centro. Mille alla ricerca di un rifugio

Non è difficile vedere qualcuno che dorme per strada camminando in, anzi.un portico, in un androne di una casa, vicino a una chiesa o all’interno di un parco pubblico. Ma quanti sono i senza fissa dimora a Bologna? Se si cerca in rete salta subito all’occhio il numero 1.005, statistica che che sembra congrua, nel complesso, anche secondo Piazza Grande e incrociando diverse fonti. Giusto per avere un termine di paragone, a Roma, quelli che non hanno un tettocui dormire sono 7.827, in Emilia Romagna invece 4.394. Ci vuole davvero poco per rendersi conto che la situazione di chi spesso, o sempre, dorme per strada è più ampia di quello che si crede. Un fenomeno, purtroppo, in aumento, dovuto purecondizione di crisi economica e familiare che ha un peso più rilevante di quello che si immagina.