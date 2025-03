La notizia peggiore Isola dei Famosi 2025 problemi enormi con il cast | produzione in allarme

Leggi su Caffeinamagazine.it

Manca ancora più di un mese all’inizio dell’dei, con l’avvio previsto per il 7 maggio su Canale 5, eppure ci sarebbero giàintorno al reality show. In particolare ci sarebbe una situazione delicata per quanto riguarda la scelta dei concorrenti. L’unica certezza è che Veronica Gentili sarà la conduttrice che sostituirà Vladimir Luxuria.Poi si è sparsa la voce che come opinionista dell’deipossa esserci Simona Ventura, mentre come inviato dall’Honduras Pierpaolo Pretelli. Niente ufficialità per ora, ma intanto sui concorrenti pare che stiano emergendo delle difficoltà importanti che stanno allarmando la.Leggi anche: “Chi è la nuova opinionista”.dei, l’annuncio arriva da Alfonso Signorinideisui concorrenti: “Grossi”A rompere il silenzio è stato Roberto Alessi, infatti il giornalista di Mow Mag ha parlato di presuntiseri legati alla scelta dei naufraghi.