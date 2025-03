Formiche.net - La nomina a sorpresa di Netanyahu. Il viceammiraglio Sharvit allo Shin Bet

Il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato questa mattina l’intenzione dire Eliin pensione e già comandante della Marina israeliana, come prossimo direttore dell’agenzia d’intelligence interna, loBet (o Shabak o Isa). Oltre a lui, sono stati ascoltati sei “candidati qualificati” per il posto.Recita la nota di stamattina dell’ufficio del premier: “LoBet è un’organizzazione prestigiosa che ha subito un grave shock il 7 ottobre” 2023, con l’attacco di Hamas nel Sud di Israele. E ancora:“è fiducioso che ilsia la persona giusta per guidare l’agenzia in avanti, preservando la sua orgogliosa eredità”. Il futuro direttore è stato recentementeto in un team istituito dal capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, Eyal Zamir, per un’indagine sul 7 ottobre.