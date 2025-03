La moda trascina ancora giù il manufatturiero a Firenze

Leggi su Corrieretoscano.it

– Fiducia degli imprenditoriin picchiata e fatturati in calo per il sesto trimestre consecutivo (la discesa della produzione raggiunge addirittura il settimo trimestre consecutivo). Per l’industria manifatturiera fiorentina stanno per chiudersi in rosso altri tre mesi, i primi del 2025.Lo rileva l’ufficio studi della Camera di commercio che, come concause del perdurare della crisi, vede aggiungersi il caro energia e in prospettiva la guerra dei dazi scatenata dall’amministrazione Usa. La flessione è in gran parte ascrivibile all’andamentopesantemente negativo del comparto(pelle, abbigliamento, calzature), che nell’area fiorentina conta su 6500 imprese e 40mila dipendenti nella sola area produttiva, esclusa quindi la distribuzione, e che già nel 2024, in base ai dati del Registro imprese della Camera di Commercio, ha visto la cessazione di 428 aziende e solo 271 nuove iscrizioni con un saldo negativo di oltre 150 unità.