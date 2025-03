Ilrestodelcarlino.it - La Megabox non molla e vola in semifinale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 Bergamo 2: Bici 25, Feduzzi, Michieletto 3, Giovannini 4, De Bortoli (L), Candi 5, Torcolacci 4, Perovic 1, Kobzar 1, Weitzel 13, Giorgi (L) ne, Lee 19, Lazda ne, Carletti 7. All. Pistola BERGAMO: Piani ne, Adriano 25, Carraro, Bolzonetti 11, Strubbe 9, Mistretta (L), Armini (L), Farina 4, Evans 1, Manfredini 14, Mleinkova 8, Cese 2. All. Parisi Arbitri: Giglio e Jacobacci Parziali: 23-25 (32’), 25-20 (28’), 25-23 (32’), 21-25 (32’), 15-9 (15’) PESAROLasi qualifica per lache mette in palio un posto nella Challenge Cup, terza coppa europea. Mercoledì alle 20,30 arriva Pinerolo, sarà una sfida secca, chi vincein finale contro Chieri. L’emozione prende le viscere dellache nel primo set fatica a decollare (1-7). A sbloccare ci pensano Giovannini e Lee.