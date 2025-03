Lanazione.it - La Maremma solidale. ‘Il Sole’ e la Uisp per Irene, due iniziative speciali

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 31 marzo 2025 – Non si ferma la macchina della solidarietà che si è messa in moto per aiutareDari, la giovane mamma che deve affrontare una lunga ed onerosa battaglia fatta di riabilitazione e acquisto di protesiin seguito alla perdita degli arti superiori e inferiori a causa di una gravissima forma di infezione. All’iniziativa di Conad (i clienti dei punti vendita di Grosseto e Castiglione potranno devolvere 1 euro aggiungendolo allo scontrino della spesa, poi l’intero ricavato sarà appunto donato alla donna), si aggiungono ora quelle della Fondazione ’Ile della. “In un intreccio di mani operose e cuori generosi, i ragazzi della Fondazione Il Sole – si spiega – stanno realizzando con passione meravigliosi sacchetti per il pane, decorati con i loro disegni ricamati.