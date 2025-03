Liberoquotidiano.it - La mafia albanese? Clamoroso il sabato sera su Italia 1

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Taken - Io vi troverò), traffico di donne, servizi segreti, agenti della polizia corrotti. Ingredienti perfetti per attirare giovani adulti e senior che non hanno nessuna voglia di seguire i salotti radical chic e non si entusiasmano per le prestazioni canore vintage di over sessantenni o soap turche. È così che il film Taken-Io vi troverò su1, in una primata complessa come quella del venerdì, è stato visto da 1.142.000 spettatori portando a casa un ottimo 6.5% di share con punte del 7% e picchi dell'8% tra i 20/34 anni. Per i pubblicitari un segnale chiaro che il tema della sicurezza, seppur condito con gli ingredienti del thriller, continua a coinvolgere fette importanti di popolazione.