Gamberorosso.it - La macelleria con cucina e giardino segreto nel centro di Cogoleto

Leggi su Gamberorosso.it

ha tutte le caratteristiche di un tradizionale borgo ligure affacciato sul mare. Spiagge frequentate, locali in riva al mare, ristoranti di pesce e il caratteristico Lungomare Europa nel comune che ha dato i natali a Cristoforo Colombo. Una diatriba, quest’ultima, che da sempre si contende il primato con Genova, ma che vale come motivo per una visita in questa località. Se non altro per scoprirne la bellezza e per provare le macellerie nascoste tra i caruggi. Stendardi appesi che richiamano a Carrù, al bue grasso e all’eccellenza piemontese e che trovano al’incontro con le macellerie locali, dove il marmo imperversa e le specialità locali fanno capolino sui banchi. Tra di esse, laViglino, U Caruggiu Du Maxellu, ha saputo distinguersi.Una storia lunga un secolo«La nostra attività nasce nel 1905 quando i nostri avi dal Piemonte mettono le radici nel budello storico dinegli stessi locali dove ancora oggi risiede la», dice al Gambero Rosso la famiglia Viglino.