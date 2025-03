It.insideover.com - La lotta di Laila per un Egitto più libero ci ricorda il senso della parola resistenza

Soueif, matematica e attivista egiziana di 68 anni, è oggi il volto silenzioso ma determinato di una delle battaglie più radicali per la giustizia in. Dal 30 settembre 2024 porta avanti uno scioperofame per chiedere la liberazione del figlio, Alaa Abd el-Fattah, uno dei volti più notirivoluzione del 2011. Una battaglia che non è solo personale, ma politica, morale e simbolica, in un paese che continua a calpestare sistematicamente diritti e verità.Soueif non è nuova all’attivismo. Già a 16 anni, nel 1972, scendeva in piazza per protestare contro il Governo egiziano. Figlia di una famiglia intellettuale, docente di Matematica all’Università del Cairo, ha fondato il Movimento 9 Marzo per l’Indipendenza delle Università, chiedendo l’autonomia accademica contro l’ingerenza delle autorità.