La Liga | Simeone perde contatto con Barça e Real il Betis vince il derby di Siviglia

Madrid 31 marzo 2025 - L'Atletico Madrid conta la terza partita senza vittoria e comincia a vedere sfumare il proprio sogno dire la. Il pareggio dei Colchoneros contro l'Espanyol permette un ulteriore fuga in vetta per Barcellona eMadrid, entrambinti nel weekend. Ilresta a ridosso della zona Champions League,ndo ilcon il, mentre in zona retrocessionesolo il Valencia, in attesa del posticipo tra Celta Vigo e Las Palmas, che può portare la formazione delle Canarie fuori dalla zona rossa. L'esito delle partite del weekend Il turno si apre con una delle certezze delle ultime settimane di calcio spagnolo: la sconfitta del Valladolid. La squadra di proprietà di Ronaldo il fenomeno viene battuta per 2-1 ad Anoeta dallaSociedad, ancora aggrappata alla speranza di un posizionamento in Europa.