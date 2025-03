Ilgiorno.it - La lezione di TikTok e Google su come gestire la vita online di bambini e ragazzi

CONCOREZZO – Smartphone e, Agcom e Bicocca scrivono i patti digitali con le famiglie di Concorezzo. Giovedì l’appuntamento con gli esperti, l’università e il regolatore, l’Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni in città per l’occasione. “Un convegno di caratura nazionale sull’educazione tecnologica dei nostri figli – dice il sindaco Mauro Capitanio –. Avere tanti attori della materia seduti allo stesso tavolo è un’opportunità unica e preziosa per i genitori alla ricerca di informazioni, consigli e strumenti concreti percon consapevolezza le richieste deisu social e cellulare”. L’obiettivo è fornire una panoramica degli strumenti che proiettano nellavirtuale. L’iniziativa promossa dal Comune è stata organizzata grazie al lavoro del Consiglio di Istituto della scuola Marconi, che da tempo ha avviato un percorso in questa direzione, e alla collaborazione di Perpiù Scuola e dell’oratorio San Luigi.