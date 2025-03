Ilfoglio.it - La lezione del dottor Bannister

Leggi su Ilfoglio.it

Signore e Signori, questo il risultato della gara numero 9 del programma: il miglio. Primo il numero 41, Roger Gilbertdell’Amateur Athletic Association, con un tempo che è il nuovo primato di questa pista e che quindi verrà sottoposto a omologazione come il nuovo primato nazionale, europeo, dell’impero britannico e del mondo. Il tempo è di 3 minuti, cinquantanove secondi e quattro!”. Le parole dello speaker Norris McWhirter, che aveva commentato metro per metro tutta la corsa erano un annuncio al mondo prima che ai pochi spettatori che il 6 maggio 1954 erano rimasti a seguire il meeting di atletica sulla pista di Iffley Road a Oxford, un centinaio di chilometri da Londra. Quello che Roger Gilbertaveva infranto era un vero muro, psicologico e temporale. Quando mr. McWhirter, con tutta la prosopopea che il momento richiedeva e centellinando le parole in modo da portare a ebollizione la temperatura di chi aveva capito di aver assistito a qualcosa di epocale, disse che il tempo era di.