Ilfoglio.it - La lezione, che non sarà ascoltata, di Claudio Ranieri e Davide Nicola

Fortuna che in giro ci sono due comeche ci dimostrano, sul campo (e dove se no?) che in fondo per fare bene in campionato servono essenzialmente due cose: avere giocatori bravi e fargli fare quello che sanno fare meglio.– non sono i soli – sono due che non hanno il vezzo di insegnare a nessuno quella noiosa materia che è Teoria e tecnica del calcio moderno. Sono due che fanno quello che devono fare, cioè lavorare, e lasciano che siano gli altri a blaterare cose che non interessano niente ai tifosi, quelli veri, quelli che ancora gioiscono e si incazzano per le partite.ha preso una squadra che faceva abbastanza schifo ed era più le volte che perdeva o pareggiava rispetto a quelle nelle quali vinceva e l’ha portata a giocarsi l’accesso in Champions League.