La lettera del giovane Leonardo Pieraccioni a Roberto Vecchioni il ricordo dell’attore | come rispose il cantautore

Leggi su Open.online

«Sono, ti ho chiamato solo per dirti che Babbo Natale esiste», in un post sui social mediaha ricordato del primo dialogo avuto con il cantante, intervistato domenica 30 marzo a Domenica In. Una conversazione insperata, avvenuta quando l’attore aveva 19 anni: «Trovai su un giornalino il suo indirizzo di Milano e gli scrissi: “Se esistesse Babbo Natale gli chiedereiregalo di conoscerti”. Dopo un mesetto squilló il telefono di casa: “Vorrei parlare con” “Sono io! Chi parla?” “Sono, ho letto la tua». View this post on Instagram A post shared by(@)»Il legame con il «poeta»: «Su di lui mi sono laureato»Un episodio che, per sua stessa ammissione, «non ha mai raccontato troppo».