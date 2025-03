Ilgiorno.it - La Lega fuori dalla Galleria di Milano, entrano Balenciaga e The Bridge: “E allora il Comune investa i ricavi in 1.000 telecamere”

– No, non si sentono “sfrattati” dalle griffe dell’alta moda. I consiglieri della, costretti a trasferirsi dal primo al terzo piano dellaVittorio Emanuele per lasciar spazio agli showroom die The(nei locali ancora occupati da Montblanc e Piumelli), hanno preso atto della decisione della Giunta Sala, che ha messo all’asta quegli spazi del Salotto, ma rilanciano e indirizzano una proposta al sindaco Giuseppe Sala e all’assessore al Demanio Emmanuel Conte, una proposta contenuta in un ordine del giorno che sarà depositata oggi in Consiglio comunale. Ad illustrarla è il capogruppo del Carroccio a Palazzo Marino, Alessandro Verri: “Gli introiti aggiuntivi che entreranno nelle casse comunali grazie a questo bando sugli spazi pere Thevengano destinati a finanziare l’installazione di millein città, nelle zone più periferiche per garantire maggior sicurezza”.