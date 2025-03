Iodonna.it - La leader del Rassemblement National è stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà scontare anche 4 anni di carcere di cui due senza condizionale (ma con l'uso del braccialetto elettronico)

Roma, 31 mar. (askanews) – Quattrodidi cui due(ma con l’uso del) e cinquedi ineleggibilità daiuffici: questa la pena per ladel, Marine Le Pen,pernel caso degli assistenti parlamentari europei. Leggi› Dopo il diritto all’aborto in Costituzione la Francia corre sul fine vita: l’Italia sta a guardareper, Marine Le Pen “ineleggibile”: fuori dalle presidenziali 2027Il tribunale di Parigi ha ritenuto colpevoli didi9 eurodeputati di(RN), tra cui Le Pen; tutticondannati a una pena di ineleggibilità, decisione che di fatto esclude ladell’ultradestra francese dalle prossime presidenziali previste in Francia nel 2027.