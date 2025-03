Ilnapolista.it - La Juventus perde un altro pezzo in difesa: frattura per Gatti, fuori un mese circa (Di Marzio)

Ladovrà fare a meno, oltre ai lunghi infortuni di Bremer e Cabal, anche di Federicoin.Laper unIl difensore bianconero era uscito nel primo tempo contro il Genoa per infortunio.In seguito agli esami strumentali a cui si è sottoposto, è emersa unacomposta della diafisi del perone.Come riportato dal giornalista Gianluca Di30 giorni di stop per l’ex Frosinone, che proverà a rientrare a ridosso tra la sfida contro il Monza e quella contro il Bologna, in programma il 4 maggio.Il comunicato dellain merito:“Federico, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J medical ad accertamenti diagnostici.