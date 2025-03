Sport.periodicodaily.com - La Juventus perde Gatti per un mese: frattura al perone per il difensore bianconero

Tegola in casa della Vecchia Signora. LaFedericoper circa 30 giorni a causa di unacomposta delrimediata in seguito ad uno scontro di gioco nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Genoa. Un problema non di poco conto per il tecnico Igor Tudor alle prese con un reparto difensivo già menomato dai precedenti infortuni.LAPER UN: QUANTE E QUALI PARTITE SALTERA’ ILCalendario alla mano i bianconeri dovranno rinunciare al loro giocatore per almeno quattro partite, contro Roma(6 aprile), Lecce(12 aprile), Parma(21 aprile) e Monza(27 aprile). Dovrebbe, ma il condizionale è d’obbligo, recuperare in vista del match contro il Bologna all’Dall’Ara, il prossimo 4 maggio.Dopo Bremer e Cabal, si aggiunge ora il forfait dia mettere nei guai Igor Tudor, che avrà a disposizione soltanto Kalulu, Veiga e Kelly in difesa.