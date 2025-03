Ilrestodelcarlino.it - La grande sfida del lavoro. I giovani sono in difficoltà. Più penalizzate le ragazze

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comedi oggi? In che modo si pongono rispetto al mondo del? E l’occupazione soddisfa le loro esigenze e, non meno importanti, i loro desideri? Queste e altre domande saranno al centro dell’incontro ‘Ie ladel" in programma stasera alle 20.30 a Modena, all’ex Centrale AEM Laboratorio Aperto in viale Buon Pastore 43, organizzato dal Centro Ferrari in collaborazione con Open Lab e patrocinato dal Comune di Modena. Fannulloni, pretenziosi, svogliati. Spesso oggiquesti gli aggettivi con cui vengono bollati ineolaureati o neodiplomati in cerca di occupazione che rifiutano un. "In pochi però – commenta Federico Covili, presidente del Centro Ferrari – si sforzano di approfondire quali siano le condizioni contrattuali che si celano dietro al rifiuto di un’opportunità di".