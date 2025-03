Liberoquotidiano.it - La grande partita dell'energia nel nuovo ordine mondiale

Negli ultimi ventiquattro mesi il panorama del mercatotra Europa e Asia è stato stravolto da tensioni internazionali e nuove alleanze. La guerra in Ucraina ha innescato una corsa frenetica al metano e al petrolio, costringendo i Paesi europei a rimpiazzare fornitori storici. Le sanzioni occidentali contro Mosca hanno quasi azzerato le forniture russe. L'Italia, ad esempio, ha ridotto l'import di gas naturale dalla Russia dal 40% a meno del 5% del proprio fabbisogno, compensando con flussi dall'Algeria, dal Mare del Nord e con GNL. Sul fronte orientale, intanto, giganti asiatici come Cina e India hanno approfittato di sconti sul greggio russo, ridisegnando le rotte globali'oro nero. In questo scenario turbolento, due attori chiaveo scacchiere mediorientale hanno riguadagnato cen-tralità strategica.