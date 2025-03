Ilfattoquotidiano.it - La Germania vota il riarmo: è normale che un parlamento sciolto approvi una riforma costituzionale?

È cambiato il vento. La nuova amministrazione americana a guida Trump ha fatto sapere agli alleati atlantici e all’Unione Europea in modo neanche troppo velato che considera parassitaria la loro abitudine di contare sempre e prevalentemente sugli Stati Uniti quando si tratta di fare il lavoro sporco (militare): gli Stati Uniti non sono più disposti a sacrificare propri uomini e mezzi. Vedete di arrangiarvi.Questa sorta di wake-up call ha subito scatenato le reazioni scomposte di Ue e stati membri, spingendo tra l’altro Ursula von der Leyen a partorire lo sfortunato piano ReArm Eu (pudicamente ribattezzato “Readiness 2030”). Il piano prevede, tra l’altro, l’allentamento dei principi del patto di stabilità per investimenti in difesa per i prossimi quattro anni e il dirottamento di fondi europei di coesione (quelli nati negli anni ’80 per promuovere le regioni meno sviluppate dell’Ue) su spese militari.