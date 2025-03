La Francia non ha chiesto 150 trilioni di dollari agli Stati Uniti per la Rivoluzione americana

Leggi su Open.online

La storia del premier francese Emmanuel Macron che chiederebbedi avere indietro 150diper il finanziamento dellada parte del regno dista sfuggendo di mano. Alcune condivisioni Facebook sembrano riportarla cogliendone l’ironia (per esempio qui e qui), altri la riportano in maniera acritica (per esempio qui). Noi la trattiamo per dovere di cronaca. Non si tratta di un giudizio morale nei confronti di chi la condivide.Per chi ha fretta:Secondo diverse condivisioni lavorrebbe indietro 150diche l’America gli dovrebbe per le spese della.Non risultano richieste di questo tipo da parte del Governo francese.Il debito di guerra risulta saldato dal 1795.AnalisiGeneralmente le condivisioni sui 150dichiesti indietro dallariportano il seguente screen:150di? Il debito era stato saldato nel 1795Della narrazione sui 150dichiesti indietro dallasi sono già occupati i colleghi di Reuters.