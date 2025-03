Lidentita.it - La “fabbrica dei bambini”: Rai 1 chiede protezione per Bevilacqua

Leggi su Lidentita.it

La storia della “dei” in Brasile che da tempo L’identità ha raccontato dettagliatamente è approdata nuovamente nel programma “Storie italiane” di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, cui è intervenuta per il nostro giornale Laura Tecce, commentando in particolare la singolare condotta di Agnaldo Filippi, sindaco di Pedras Grandes, un rappresentante delle istituzioni . La “dei”: Rai 1perL'Identità.