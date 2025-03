Gqitalia.it - La doccia è meglio farla al mattino o alla sera? Il parere di un medico ti sorprenderà

Quando èfarsi la? La mattina o la? La routine quotidiana di molti inizia con unamattutina, un rito che rinfresca i sensi e prepara il corpo e la mente ad affrontare la nuova giornata. Altri, invece, considerano imprescindibile lale, indispensabile per evitare di trasferire lo sporco e le tossine accumulate durante il giorno nelle lenzuola, garantendo così una sensazione di freschezza e pulizia prima di dormire. E poi ci sono gli amanti della doppia: quelli che non possono fare a meno di sentirsi sempre impeccabili, dedicando del tempo a questi momenti per prendersi cura di sé e migliorare il proprio benessere complessivo.Ma qual è il momento migliore per farsi una bella? Mattina o? Abbiamo chiesto una due esperti per rispondere a questa annosa domanda, e le risposte offrono spunti davvero interessanti.