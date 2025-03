Ilfattoquotidiano.it - La disfida di Bassano: la Lega a caccia di voti riapre il tribunale. E Nordio? Obbedisce

Guardate la carta geografica. Siamo in Veneto. Dove da mesi impazza la “guerra” dei tribunali. Storia esemplare di come gli uomini del governo Meloni buttano dalla finestra i soldi che farebbero tanto comodo alla giustizia. Non ci vuol molto a capire che se già a Padova, Vicenza, Treviso (sì, proprio la città dove c’è la super fotografata magione del Guardasigilli Carlo) e Venezia (dove il nostro ha lavorato come pm per quarant’anni) ci sono già altrettanti tribunali di grosso calibro, non vi è ragione alcuna per piazzarne un altro, anzi per resuscitarne un altro, adel Grappa. Per giunta recuperando un edificio, che vedete in foto, ormai abbandonato dal 2013 e quindi bisognoso di consistenti ristrutturazioni.E invece ecco qua un lampante esempio di come chi fa politica può anche utilizzare i soldi pubblici destinandoli a idee strampalate.