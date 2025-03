Cultweb.it - La dieta mediterranea è davvero la migliore al mondo? Gli esperti dicono di sì (ma non avevamo dubbi)

Laè spesso considerata il miglior regime alimentare per la salute e il benessere generale. Non si tratta solo di una tradizione culinaria, ma di un vero e proprio stile di vita che affonda le radici nei paesi del bacino del Mediterraneo, come Italia, Grecia e Spagna. Numerosi studi scientifici hanno confermato i suoi benefici, tanto che l’UNESCO l’ha riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel 2010. E dire che a coniare il suo nome è stato un fisiologo americano, Ancel Keys, che visse a lungo a Pioppi, in Campania, studiando l’alimentazione della popolazione locale. E morendo, sereno, a 101 anni.Keys condusse ricerche approfondite sul rapporto trae malattie cardiache, partecipando al famoso “Studio dei Sette Paesi”, un’indagine su larga scala iniziata negli anni ’50 che esaminò le abitudini alimentari e lo stato di salute di popolazioni in diversi paesi, tra cui Italia, Grecia, Giappone e Stati Uniti.