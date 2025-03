Formiche.net - La denatalità non si combatte a colpi di bonus. I consigli di Rosina

Leggi su Formiche.net

Figli? Se ne fanno sempre meno e se sì, sempre più tardi. E si vive sempre di più. In Italia è emergenza demografica e non è certo una novità. Secondo i dati provvisori dell’Istat, nel 2024 i nati residenti in Italia sono stati solo 370mila, in diminuzione di circa 10mila unità (-2,6%) rispetto all’anno precedente. Il tasso di natalità si è dunque attestato al 6,3 per mille (contro il 6,4 del 2023) a fronte di una fecondità è stimata in 1,18 figli per donna, sotto quindi il valore osservato nel 2023 (1,20) e inferiore al precedente minimo storico di 1,19 figli per donna registrato nel 1995. Insomma, culle sempre più vuote.Inoltre, cresce la speranza di vita. Nel 2024, comunica ancora l’Istat, si contano 651mila decessi, 20mila in meno rispetto al 2023. In rapporto al numero di residenti, sono deceduti 11 individui ogni mille abitanti, contro gli 11,4 dell’anno precedente.