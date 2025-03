Sbircialanotizia.it - La demografia italiana: un quadro in evoluzione

Il tasso di fecondità in Italia raggiunge un nuovo minimo storico, attestandosi a 1,18 figli per donna, superando il precedente record negativo di 1,19 del 1995. In quell'anno vennero alla luce 526mila bambini, mentre nel 2024 il numero di nascite scende drasticamente a 370mila, secondo le analisi dell'Istat sugli indicatori demografici.