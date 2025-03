It.insideover.com - La crisi più insidiosa in Medio Oriente? Quella tra Iran ed Emirati per le isole Tunb

In un angolo remoto del Golfo Persico, lontano dai clamori dellerientali più celebri, pocheapparentemente aride stanno diventando il simbolo di una disputa che potrebbe ridisegnare gli equilibri di una delle regioni strategiche più desiderate al mondo. Ledell’arcipelago(Grande, Piccola, Abu Masa, Bani Forur, Forur e Sirri) sono al centro di un contenzioso traedArabi Uniti che, pur rimasto a lungo nell’ombra, si sta trasformando in un potenziale detonatore geopolitico. La loro posizione, a poche miglia dallo Stretto di Hormuz, le rende molto più che un semplice trofeo territoriale: sono una chiave per il controllo delle rotte navali che quotidianamente solcano l’area.La flottaiana negliUn episodio del 2025 ha riportato l’attenzione sulla disputa.