La condanna di Marine Le Pen: rischio caos politico in Francia. Cosa può succedere ora

Parigi, 31 marzo 2025 – È un terremotoquello che ha scosso lala mattina di lunedì 31 marzo 2025.Le Pen, capogruppo del Rassemblement National alla camera dei deputati, è statata a quattro anni di reclusione, di cui due senza sconti di pena, una multa di 100.000 euro e cinque anni di ineleggibilità con applicazione immediata. Oltre a lei, 8 eurodeputati e 12 assistenti parlamentari del partito di estrema destra sono statiti a pene comprese tra gli 8 mesi e i 5 anni. Tra di loro Louis Aliot, vicepresidente del partito, sindaco di Perpignan dal 2020 e ex compagno diLe Pen, il deputato Julien Odoul e Nicolas Bay, ex segretario del partito dal 2014 al 2017, ormai tra le fila di Reconquête, il movimento di Eric Zemmour. Le accuse e laLe Pen esclusa dalle prossime elezioni? Governo in bilico Le reazioni (COMBO) This combination of photographs created on March 31, 2025 shows French far-right party Rassemblement National (RN) President Jordan Bardella (L) in Paris on May 5, 2021 and President of the parliamentary group of French far-right party Rassemblement National (RN)Le Pen in Paris on October 20, 2021.