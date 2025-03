Anteprima24.it - La Comunità Montana del Taburno condannata a pagare 30mila euro a un ex dipendente

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLadelè stataal pagamento di 30.000per il mancato versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a un exdi Frasso Telesino. A stabilirlo è stato il Tribunale di Benevento, che ha riconosciuto il diritto del lavoratore, ormai in pensione da qualche anno, a ricevere quanto gli spettava dopo oltre trent’anni di servizio.Il, dopo aver atteso invano il pagamento delle somme dovute, si è visto costretto a rivolgersi alla giustizia per ottenere i suoi diritti. A rappresentarlo legalmente sono stati gli avvocati Massimo Viscusi e Nico Coluccio. La decisione sancisce l’obbligo per l’ente montano di corrispondere l’importo dovuto, ponendo fine a una vicenda che ha visto il lavoratore costretto a intraprendere un’azione legale per ottenere quanto gli spettava di diritto.