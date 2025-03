Linkiesta.it - La coalizione dei sani di mente stia lontana dalle riforme (tranne una)

Carlo Calenda ha ragione quando dice che oggi non c’è niente di più importante che impegnarsi a organizzare la difesa dell’Europamire dell’imperialismo di Vladimir Putin eminacce della camorra trumpiana (qui, come sapete, lo scriviamo ogni giorno).Carlo Calenda ha ragione quando immagina una «di volenterosi» composta da Azione, Forza Italia, Più Europa e quel pezzo sano-di-del Partito democratico, che sull’unica ed esistenziale questione del nostro tempo, la difesa del modello di vita europeo, possa contribuire a proteggere la nostra sicurezza assieme ai partner continentali e alle tradizionali famiglie politiche europee (qui, come sapete, abbiamo teorizzato dal giorno uno la necessità di far nascere «un’alleanza contro gli stronzi»).Carlo Calenda forse ha ragione anche quando giustifica la recente svogliatezza di Giorgia Meloni sull’Ucraina con la necessità, da presidente del Consiglio, di tenere comunque aperto il dialogo con gli Stati Uniti (Meloni potrebbe, anzi dovrebbe, fare molto di più sul fronte della sicurezza, ma qui, come sapete, elogiamo ogni giorno la leadership di Emmanuel Macron e Keir Starmer che guidano la costruzione di una difesa europea e contemporaneatelefonano a Trump perché non possiamo permetterci di avere contro, oltre alla Russia, anche l’America).