Sport.quotidiano.net - La classifica ragionata della serie A (dopo la 30esima giornata)

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 31 marzo 2025 - La 30°diA non è ancora conclusa (stasera, lunedì 31 marzo, vanno in scena Hellas Verona-Parma e Lazio-Torino), ma già si possono fare alcune considerazioni. La prima è che a contendersi lo Scudetto saranno solamente in due squadre e non tre. I successi di Inter e Napoli hanno mantenuto invariato il distacco fra queste compagini (la Beneamata guida la graduatoria a +3 sui campani), ma ha allargato la forbice rispetto alla terzata. L'Atalanta infatti è caduta a Firenze e adesso è lontana nove punti dalla vetta: per i bergamaschi si trattaresa in ottica Tricolore. Bagarre per l'Europa Se la vittoria del campionato sarà una questione ristretta a due, è vera e propria bagarre in ottica Champions League. Bologna e Juventus, rispettivamente quarta e quinta, hanno accorciato lo svantaggio dalla Dea, che ha appena due lunghezze di margine sui felsinei e tre sui bianconeri.