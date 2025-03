La casa è un diritto soprattutto… se si è in regola

Leggi su Ilfaroonline.it

La vicenda delle case ERP di via Berlinguer, a Fiumicino, riporta al centro del dibattito un tema fondamentale che troppo spesso viene trattato con superficialità: la tutela delle famiglie. Non si parla di abusivismo spregiudicato o di occupazioni selvagge, ma di cittadini che abitano immobili comprati o assegnati attraverso procedure istituzionali (i prezzi di vendita e d’affitto nei piani di zona vengano stabiliti dal Comune e non dal mercato).Famiglie che oggi si trovano sotto la minaccia di un possibile sgombero, vittime di una matassa giuridico-amministrativa. Che il sindaco abbia incontrato il prefetto per cercare soluzioni è un segnale importante. Ma ciò che va sottolineato è che la politica non può limitarsi a gestire le emergenze: deve prevenire le ingiustizie. Se esistono dubbi sull’iter autorizzativo, se il Comune in passato – con altre amministrazioni – ha in qualche modo permesso, o non ha controllato adeguatamente, certe situazioni; non si può pensare di scaricare tutto sulle spalle di chi oggi rischia di perdere un tetto.