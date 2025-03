Quotidiano.net - La casa dei talenti

CRESCE lo smart working internazionale. Riguarda chi lavora dall’estero, in remoto, per aziende con sede in Italia e viceversa e vi fanno ricorso il 29% delle imprese medio-grandi (250-1000 dipendenti), contro il 4% delle Pmi. Numeri in crescita quelli che emergono dalla ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il primo paper scientifico in Italia su questo tema, realizzato con il supporto tecnico di ECA Italia. Il numero crescente di progetti di remote working internazionale conferma il trend di assunzione distranieri da parte di società italiane prive di filiali nei Paesi di residenza. Si tratta di un nuovo modello di organizzazione internazionale del lavoro che ha trovato una sua consistente espressione dopo la fase pandemica e permette alle direzioni risorse umane di attingere a potenziali candidati sia in Italia che nella Ue, con particolare riguardo per professioni che hanno mostrato elevate capacità di performance attraverso lo smart working, come l’R&D di alcuni settori, il project management o il marketing.