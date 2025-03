Sport.quotidiano.net - La capolista del bolognese Miramari si dimostra imprendibile. Il Sasso Marconi va ko. Niente da fare col Forlì

Sconfitta casalinga per ildi Ivan Pedrelli che, al ‘Carbonchi’, cade 3-1 con laguidata dal tecnicoAlessandro. A causa di questa sconfitta, i gialloblù restano in piena bagarre per non retrocedere, a quota 32 punti, a pari-merito con Corticella e Zenith Prato (con quest’ultima realtà toscana che potrebbe però ricevere una pesante penalizzazione di 7 punti). Ma venendo alla cronaca i galletti partono forte e, dopo soli tre giri di orologio, trovano il vantaggio con Trombetta, bravo a spedire nel sacco uno splendido lancio di Menarini. Ilaccusa il colpo e, nel giro di due minuti, la band disfiora il raddoppio con un palo di Gaiola prima e con una gran conclusione di Campagna poi. La pressione biancorossa si fa estenuante e, al 9’, Gaiola sigla il raddoppio con un puntuale tap-in vincente su assist di Macrì.