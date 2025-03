La Campania è la regione con la più bassa speranza di vita | 797 anni per gli uomini 838 per le donne

Leggi su Ildenaro.it

La, nonostante un considerevole recupero, rimane lacon ladipiùtanto tra gli(79,7) quanto tra le(83,8). E’ il dato che si ricava dagli indicatori demografici dell’Istat pubblicati oggi e relativi al 2024. La statistica all’interno del quadro nazionale di una popolazione che invecchia, e dove il numero di decessi tende strutturalmente a crescere in quanto più individui sono esposti ai rischi di morte. Nella graduatoria nazionale che fa segnare il minimo storico della fecondità, con 1,18 figli per donna, lasi piazza al terzo posto tra le regioni italiane. Il primato della fecondità più elevata continua a essere detenuto dal Trentino-Alto Adige, con un numero medio di figli per donna pari a 1,39 nel 2024, comunque in diminuzione rispetto al 2023 (1,43).