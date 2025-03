La bufala di Roberto Benigni e il cachet di Sanremo non devoluto al Meyer

Leggi su Open.online

La partecipazione diBegnigni a2025 ha fatto riaffiorare una vecchia storia infondata sul suo conto. Secondo i vari post social, il premio Oscar avrebbe dichiarato che «avrebbeildella sua partecipazione al Festival di– pari a 250 mila euro – in beneficenza all’Ospedale Pediatricodi Firenze». Si tratta di una notizia datata, ma soprattutto infondata.Per chi ha frettaSi tratta di una vecchiadel 2011.Ne parlarono diverse testate, inclusa RaiNews, citando “voci social”.La vicenda risultò infondata e l’articolo di RaiNews venne rimosso.In ogni caso, ilnon può rivelare i nomi dei donatori per questione di privacy.AnalisiIl testo che circola online è il seguente:Il premio Oscar della Menzognadichiarò che avrebbeildella sua partecipazione al Festival di– pari a 250 mila euro – in beneficenza all’Ospedale Pediatricodi Firenze.