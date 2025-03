Ilgiorno.it - La Biblioteca Popolare a Villa Burba

Lavori in corso e nuova sede provvisoria inper ladi Rho. La sede storica di via De Amicis, nei prossimi mesi sarà ristrutturata nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana che coinvolgere il centro centro, ma continuerà la sua attività di prestito, partecipando anche alla gestione del servizio prestiti dellacomunale che ha sede proprio in. In centro resta attivo un punto di prenotazione, ritiro e restituzione di materiali in prestito, nella sede del Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, dotato ora anche di un utile Box Restituzione Libri gentilmente donato da, collocato sul lato di via Garibaldi. "Una storia che dura dal 1908 non poteva essere interrotta, anche se la sede di sempre è stata chiusa in vista dei lavori di ridefinizione del centro - commenta Alberto Pessina, presidente diAps -.