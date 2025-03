Lanazione.it - La biblioteca partecipa al progetto di Cantiere Artaud dedicato alla prima infanzia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 marzo 2025 – Anche lacittà di Arezzo è parte deldi, ideato da Sara Bonci, dal titolo “Seminare parole, (r)accogliere emozioni”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando “Leggimi 0-6”. Il programma prevede letture animate per bambini fino ai 6 anni, spettacoli di teatro di figura e teatro d’ombra, laboratori artistici anche per adulti, incontri per genitori e figure di riferimento, corsi di formazione. Ecco gli appuntamenti che coinvolgono l’istituzione: giovedì 3 aprile alle 17:00, lettura animata (2-3 anni) di “It’s ok to cry. Piangere va bene” di Spider, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, presso la Sezione ragazzi. Giovedì 17 aprile alle 17:00, lettura animata (6 mesi-2anni) di “La coperta di stelle” di Landis Blair, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, presso la Sezione ragazzi.