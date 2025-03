Lortica.it - La biblioteca partecipa al progetto di Cantiere Artaud dedicato alla prima infanzia

Leggi su Lortica.it

“Seminare parole, (r)accogliere emozioni”Ilè realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, nell’ambito del bando Leggimi 0-6.Il programma prevede:? Letture animate per bambini fino ai 6 anni? Spettacoli di teatro di figura e teatro d’ombra? Laboratori artistici per adulti e bambini??????? Incontri per genitori e figure educative? Corsi di formazione? Calendario degli appuntamenti? Sezione RagazziGiovedì 3 aprile – ore 17:00Lettura animata (2-3 anni) – “It’s ok to cry. Piangere va bene”, di SpiderA cura di Elisa Bagni e Sara BonciGiovedì 17 aprile – ore 17:00Lettura animata (6 mesi-2 anni) – “La coperta di stelle”, di Landis BlairA cura di Elisa Bagni e Sara BonciGiovedì 15 maggio – ore 17:00Lettura animata (0-24 mesi) – “Vorrei”, di Arianna PapiniA cura di Elisa Bagni e Sara BonciMartedì 20 maggio – ore 17:00Lettura animata (2-3 anni) – “I cinque sensi”, di Anne CrausazA cura di Elisa Bagni e Sara BonciGiovedì 22 maggio – ore 17:00Lettura animata (4-6 anni) – “La voce del mare”, di Marlies Van der WelA cura di Elisa Bagni e Sara BonciGiovedì 5 giugno – ore 17:00Laboratorio – “Vietato non toccare”, realizzazione di libri tattili (3-6 anni)A cura di Ilaria Gradassi? ChiostroMercoledì 11 giugno – ore 17:00Lettura animata (2-3 anni) – “L’Artista”, di Vere EdA cura di Elisa Bagni e Sara BonciGiovedì 12 giugno – ore 17:00Laboratorio di creazione di un albo scomposto attraverso il collageA cura di Giulia Landi? Sala ConferenzeVenerdì 12 settembre – ore 17:00“Le sfumature della voce e i colori dell’ascolto.