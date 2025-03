La BBC accusa Elon Musk di favorire la disinformazione (ma non si preoccupa del suo progetto di fact-checking)

Leggi su Open.online

La BBC sostiene chea furia di garantire la massima libertà di parola a tutti favorisce, sulla sua piattaforma X, alla diffusione di informazioni errate. L’allarme, rivela il Telegraph in un pezzo a firma di Craig Simpson, è arrivato durante la presentazione del piano annuale dell’emittente, pubblicato lunedì, mentre si cerca di rilanciare l’unità diBBC Verify. «Le aziende di social media stanno allentando la moderazione dei contenuti, posizionandosi al contempo come paladine della libertà di parola , in una mossa che probabilmente aumenterà la», riporta il piano aziendale dell’emittente inglese. Il piano annuale descrive inoltre l’ambiente politico del Regno Unito come «volatile» e nota che molti elettori «si stavano orientando verso partiti diversi da Labour e Conservatori».