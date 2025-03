La 14enne che incide la V di Vendetta sulla guancia della rivale in amore

Leggi su Open.online

Una ragazzina di 14 anni ha aggredito una coetanea e le ha inciso sulle guance una V per significare la parola “”. Alla base di tutto la lite per un ragazzino, considerato «un territorio di caccia» esclusivo per lei e le sue amiche. Il tutto è accaduto il mese scorso dopo l’uscita dallo stesso comprensorio scolastico. Ora una delle due adolescenti è a casa e l’altra in comunità. Il gip ha emesso la misura cautelare. Il reato che le viene contestato, fa sapere l’edizione torinese del CorriereSera, è sfregio e prevede una pena tra gli 8 e i 14 anni. Laha atteso per strada la. E con un accendino ha grattato fino are la Vsua faccia. Alla scena hanno assistito alcuni passanti senza intervenire. Tranne una signora che ha chiamato i carabinieri. «Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire — spiega l’avvocato Luigi Mandrone, che difende l’adolescente —.