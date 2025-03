Juventusnews24.com - Koopmeiners Juventus, con Tudor l’aria deve cambiare: così il nuovo mister vuole rilanciare l’olandese! L’idea e il possibile cambio modulo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, con: le idee delperil centrocampista. I dettagliTra i calciatori da “recuperare”, come detto da, c’è sicuramente. Il centrocampista della Juve ha faticato anche contro il Genoa e iltecnico starebbe pensando a come rilanciarlo.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un(il 3-5-2) potrebbe permettergli di ritornare in una posizione più consona alle sue caratteristiche, partendo qualche metro più indietro per poi cercare di inserirsi in zona offensiva. Unche gioverebbe anche a Yildiz in quanto avrebbe più libertà di muoversi dietro la punta.Leggi sunews24.com