Amica.it - Kissum Lips: il trattamento senza aghi per labbra al bacio

Siamo nell’era della lip mania, questo è certo. L’esplosione di novità di prodotti per leci ha travolto: tra lip combo, lip tint, lip stain, lip oil, lip balm colorati e non, l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Per non parlare poi dei ritocchini alle, per farle apparire più voluminose. E, anche se sembra esserci un’inversione di tendenza per quanto riguarda i filler non si può negare la continua ricerca di un modo per far apparire lebelle, piene e turgide, magari con il trucco, anche semipermanente.Ed è qui che entra in gioco il. Questonon invasivo sembra essere il giusto compromesso per chi desiderasuccose e naturalmente rosatedover ricorrere alle punturine.