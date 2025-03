Sport.quotidiano.net - Kean, superati i 15 gol in Serie A con la viola. L'ultimo italiano a riuscirci fu Rossi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 31 marzo 2025 – Moiseè l'assoluto dominatore della stagione della Fiorentina. L'attaccante, arrivato la scorsa estate dalla Juventus dopo un anno complicato con zero reti messe a segno, si è subito integrato negli schemi di Palladino ed è decisamente salito di livello, come dimostrano le prestazioni fornite e i gol segnati finora. Nella gara di ieri contro l'Atalanta, l'attaccanteha nuovamente messo in mostra il suo stato di forma eccellente, rubando il pallone a Hien e percorrendo quasi cinquanta metri palla al piede per poi superare Carnesecchi nell'uno contro uno. Con questa rete, l'ex attaccante della Juventus è arrivato a quota 16 in campionato, confermandosi sempre di più il vice capocannoniere dellaA. Questo traguardo è molto importante anche per un'altra statistica che riguarda interamente la Fiorentina: prima di, infatti, l'attaccantein grado di superare le 15 reti in campionato è stato Giuseppenella stagione 2013/14.